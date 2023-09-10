حسابات دقيقة ومعقدة لتأهل المنتخب الأولمبي لكأس آسيا 2024

ما نظام تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة؟

تشارك جميع منتخبات القارة الصفراء في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، وتم تقسيمهم على 11 مجموعة، يتنافس بكل منها 4 منتخبات باستثناء 4 مجموعات تحوي 3 منتخبات.

تُلعب مباريات كل مجموعة جملة واحدة في إحدى البلاد المتنافسة بها، وتقام المواجهات من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب.

في النهاية، يتأهل متصدر كل مجموعة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2024، ويلحق بالمتصدرين أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثاني، ويكتمل العدد بمشاركة منتخب قطر الأولمبي صاحب الأرض.

حسابات تأهل منتخب فلسطين لكأس آسيا 2024

لا زال يمتلك منتخب فلسطين الأولمبي حظوظاً في التأهل وأن يكون من أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الـ11، لكن هذه الحسابات تبدو معقدة بسبب نظام البطولة الذي ينص على إلغاء نتائج المركز الأخير في المجموعة والذي غالباً ما يكون منتخب باكستان في مجموعة منتخب فلسطين.

وحالياً يحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف منتخب البحرين في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط، علماً أن منتخب البحرين سيواجه منتخب اليابان في الجولة الأخيرة التي يواجه فيها منتخب فلسطين نظيره باكستان.

ولن يكون تأهل منتخب فلسطين الأولمبي مرتبط فقط باحتلاله المركز الثاني حال حقق الفوز على باكستان وخسر البحرين من اليابان، بل سيكون مرتبط بنتائج الفرق الثانية على أن لا يكون أكثر من 3 فرق تتفوق عليه بعدد النقاط أو فارق الأهداف في المجموعات الـ11.

الجدول التالي يوضح الفرق التي تحتل المركز الثاني في كل المجموعات، بمعنى أن منتخب فلسطين ينتظر فوزاً على باكستان ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما ينتظر أيضاً عدم فوز كمبوديا، وسوريا، وتركمانستان، واليمن، وطاجكستان، حتى لا يحدث التفوق في عدد النقاط وفارق الأهداف.