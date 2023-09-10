خطوات ربط إنستغرام بصفحة الفيس بوك

وكالات / سما /

استحدثت منصة ميتا في وقت سابق خاصية يمكنك خلالها ربط حساب الفيسبوك بحسابك الشخصي في منصة إنستغرام على أن يكونا تحت إدارة واحدة، وبالتالي تمكنك تلك الميزة من مشاركة المنشورات ذاتها في نفس الوقت على كلا الحسابين سواء كانت صور، مقاطع فيديو، إعلانات وكذلك ربط الرسائل الواردة من البريد الإلكتروني، وغالبا ما تكون هذه الميزة هامة بالنسبة لصناع المحتوى أو أصحاب المشروعات الصغيرة.

لذا في حال أردت أن تربط حسابك في منصة إنستغرام بسهولة مع صفحتك على فيسبوك للاستفادة من المزايا الإضافية، تابع السطور التالية.

ربط حساب إنستغرام بالفيسبوك

وفقا لما ذكر في موقع facebook.com/business، فإن عملية ربط منصة إنستغرام بصفحتك الرسمية على الفيسبوك تتطلب منك امتلاك حساب احترافي على منصة إنستغرام، ففي حال كنت تمتلك حساب شخصي ستجد إدارة ميتا تطلب منك تلقائيا تبديل الحساب لآخر احترافي أثناء عملية الربط، ومن ثم اتبع الآتي:

- سجل دخولك على منصة الفيسبوك من ثم قم بالتبديل إلى الصفحة التي تريد ربطها بحسابك الاحترافي على منصة إنستغرام.

- داخل صفحة الفيسبوك اضغط على أيقونة إدارة.

- ستجد في القائمة اليمنى أيقونة "الحسابات المتصلة"، في لوحة المعلومات الاحترافية.

- لذا عند ربط الحساب اضغط على ربط الحساب - Connect account، وادخل كلمة السر واسم المستخدم لحسابك على منصة إنستغرام.

- حدد تسجيل الدخول، وبذلك يتم ربط الحسابات ببعضها البعض.

- بخطوة واحدة يمكنك إلغاء ربط الحسابات عبر إلغاء تفعيل ربط الحسابات والتأكيد.

مزايا ربط حساب إنستغرام بالفيسبوك

- مشاركة المنشورات من صور وفيديوهات في نفس التوقيت بين صفحة الفيسبوك والإنستغرام.

- مشاركة الإعلانات من صفحتك داخل الفيسبوك لحسابك على منصة الإنستغرام.

- إمكانية إدارة التعليقات والرسائل الواردة في البريد الإلكتروني سواء في Messenger أو Meta Business Suite.

زيادة مدة مقاطع الـ Reels

في وقت سابق، أعلنت منصة إنستغرام عن نيتها لاستحداث خاصية جديدة تضمن إطالة مدة مقطع الفيديو في خاصية الـReels من 3 دقائق لـ10 دقائق، لتنافس بتلك الخطوة تطبيق "تيك توك" الذي أطلق هذه الميزة في وقت سابق حيث يسمح لمستخدميه بإنشاء مقاطع الفيديو لمدة 10 دقائق تحديدا في فبراير الماضي 2022