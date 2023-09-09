  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب

السبت 09 سبتمبر 2023 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب



الخليل/سما/

استشهد طفل، مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي (١٦ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الظهر، عند مدخل مخيم العروب.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال، ما تسبب بإصابة طفل (16عاما) بالرصاص، ونقل من قبل طواقم الإسعاف لتلقي العلاج، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاده لاحقا، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طفلا أصيب بالرصاص الحي في الظهر والصدر خلال مواجهات في منطقة مخيم العروب، وقامت طواقمها بمحاولات إنعاش القلب والرئتين وجرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.

#مخيم العروب #الخليل #شهيد الخليل #الشهيد ميلاد الراعي

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مئات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب المغرب

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال المغرب

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع "سيغير قواعد اللعبة"

إجراء عاجل وغير مسبوق للجزائر بشأن المغرب..

دويكات: إصابة 9 أفراد من الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية

"الرحلة 114".. تفاصيل مرعبة عن إسقاط "إسرائيل" طائرة مدنية ليبية قبل 50 عاما

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-09_19-08-38

هل يلغي نتنياهو قرار بن غفير بشأن زيارات الأسرى الفلسطينيين؟

turkish-visa-1

غزة: توقف موقت لتأشيرة تركيا..ما السبب؟

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع "سيغير قواعد اللعبة"

event_Speeches_presidentrussia230120

اتفاق إسرائيلي روسي يشعل غضب واشنطن

3b71451ef9f5561a044c9b1eff96ba17

لبيد يرفض مقترحاً أميركياً مقابل التطبيع مع السعودية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية