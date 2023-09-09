شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب

الخليل/سما/

استشهد طفل، مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي (١٦ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الظهر، عند مدخل مخيم العروب.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال، ما تسبب بإصابة طفل (16عاما) بالرصاص، ونقل من قبل طواقم الإسعاف لتلقي العلاج، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاده لاحقا، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طفلا أصيب بالرصاص الحي في الظهر والصدر خلال مواجهات في منطقة مخيم العروب، وقامت طواقمها بمحاولات إنعاش القلب والرئتين وجرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.