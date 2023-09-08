هرتسوغ يمنح مستشار ملك المغرب أعلى وسام مدني في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مستشارَ العاهل المغربي أندري أزولاي، ميدالية الشرف الرئاسية التي تعد أعلى وسام مدني بإسرائيل يمنحه رئيس الدولة.



وأعرب أزولاي في تصريحات صحافية عن “اعتزازه الكبير” بخدمة الملك محمد السادس، وقبله والده الملك الحسن الثاني، حسبما نقلت وكالة المغرب الرسمية للأنباء، الخميس.



وقال المستشار المغربي إن تسلمه ذلك الوسام بمثابة “تكريم لكل المغاربة”.

وأضاف: “كل المغاربة تم تكريمهم اليوم، هو تكريم لبلدي العزيز المغرب بكل روافده العربية والأمازيغية واليهودية من بين روافد أخرى”.



وتسلم أزولاي الوسام في حفل كبير جرى تنظيمه في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي، الأربعاء.



وفي السياق، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان الخميس، إن منح الميدالية لأزولاي جاء “لمساهمته الفريدة للشعب اليهودي”.



وأزولاي من مواليد مدينة الصويرة في شمال غرب المغرب عام 1941، وعمل مستشارا للملك الراحل الحسن الثاني منذ 1990، وبقي بالمنصب منذ ولاية الملك محمد السادس في 1999.



وميدالية الشرف الرئاسية أحدثها الرئيس السابق شمعون بيريس عام 2012، وتم منحها حتى الآن لـ29 شخصية مرموقة من بينها هنري كيسنجر وجو بايدن وبيل كلينتون وباراك أوباما.