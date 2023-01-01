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المحاولة الأخيرة.. هل ينجح الاتحاد السعودي في ضم محمد صلاح؟

الخميس 07 سبتمبر 2023 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المحاولة الأخيرة.. هل ينجح الاتحاد السعودي في ضم محمد صلاح؟



وكالات / سما /

يُجري نادي الاتحاد السعودي، محاولته الأخيرة من أجل التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الحالية قبل 24 ساعة من غلق السوق.

يُكثف العميد محاولاته للضغط على النادي الإنجليزي للموافقة على بيع الفرعون المصري وانتقاله إلى النمور وإنهاء مشواره مع الريدز.

قال الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع “تويتر” أن الاتحاد يخوض آخر محاولة للفوز بخدمات صلاح.

أشار جاليتي إلى أن هناك اجتماع سيُعقد بين النادي السعودي ونظيره الإنجليزي من أجل مناقشة صفقة صلاح غدًا الخميس.

يتواجد وفد سعودي في إنجلترا في الوقت الحالي لإتمام الصفقة، يتكون من خمسة أشخاص، يضم عضوان من إدارة النادي وعضوان آخران من صندوق الاستثمارات السعودي، وعضو من هيئة السياحة السعودية، حسب ما ذكره الصحفي الإيطالي.

 قدم الاتحاد عرضًا مُغريًا بقيمة 215 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع صلاح الذي يرتبط مع ليفربول حتى 2026، لكن يرفض .

يريد الاتحاد حسم صفقة صلاح قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يتبقى 24 ساعة فقط على انتهاء السوق غدًا الخميس

يوافق كلوب على بيع محمد صلاح في الصيف المقبل بعد انتهاء الموسم الحالي، حيث سيكون وقتها وصل إلى سن 32، والاستفادة من أموال الصفقة.

#الاتحاد السعودي #محمد صلاح #ليفربول

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