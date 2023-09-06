قرار بشرعنة 3 مستوطنات بالضفة.. سموتريتش: "أشياء عظيمة تحدث في الاستيطان"

القدس المحتلة/سما/

أصدر وزير المالية بتسليئل سموتريتش تعليمات تمهد لتعزيز النشاط الاستيطاني في 3 مستوطنات بالضفة الغربية، جاء ذلك وفق ما أوردته صحيفة العبرية مساء اليوم.

وبحسب معاريف وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر يحدد نطاق صلاحيات مستوطنات عسهئيل، وأبيغيل، وبيت حوغلا في الضفة الغربية، الأمر الذي سيمكن من استيطانها بشكل قانوني.

ووافقت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بتسلئيل سموتريش على بناء المستوطنات الثلاث.

. وبعد توقيع المرسوم، قال سموتريش: "تحدث أشياء عظيمة في الاستيطان والحكومة تعمل على الترويج لسياسة يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير الاستيطان بالضفة الغربية مكسبا للدولة".