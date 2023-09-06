رئيس مجلس المستشارين المغربي يلغي زيارته إلى"إسرائيل "

القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بإلغاء زيارة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان) النعم ميارة، إلى الكنيست الإسرائيلي، التي كان من المزمع أن يقوم بها يوم غدٍ الخميس.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إنّ الزيارة ألغيت بسبب الحالة الصحية لميارة، الذي كان سيزور إسرائيل على رأس وفد برلماني مغربي، بدعوة من رئيس الكنيست أمير أوحانا.

ووصف أوحانا الزيارة بأنها غير مسبوقة، بحسب ما ورد في خبر نشره موقع الكنيست، الاثنين الماضي، مضيفاً أنها "تشهد على المرحلة الجديدة التي طرأت على العلاقات الإسرائيلية – المغربية".



ولفت موقع الكنيست، قبل الحديث عن إلغاء الزيارة، إلى أن "ميارة سيكون أول شخصية مغربية، وواحدا من القادة المسلمين القلائل، سيصل إلى الكنيست وسيتم استقباله بسجادة حمراء وحرس شرف، حسب كل قواعد مراسم حفل الاستقبال".

وقام رئيس الكنيست أوحانا بزيارة إلى المغرب قبل نحو ثلاثة أشهر، تخللها زيارة البرلمان ومجلس المستشارين، ودعا خلالها ميارة لزيارة الكنيست.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الديوان الملكي في المغرب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يبلغ فيها بقرار إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء".

وكان المغرب رابع دولة عربية تطبّع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في 2020 برعاية أميركية بعد الإمارات والبحرين والسودان.