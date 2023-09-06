واشنطن تستمر بمقاطعة بن غفير وسموتريتش..

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة الـ13 العبرية، مساء اليوم، بأن السفارة الأمريكية في القدس ستقيم حفلا بمناسبة رأس السنة العبرية، حيث تم توزيع دعوات على العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب القناة فإن الذين ليسوا على قائمة المدعوين هم:" وزير الأمن القومي المتطرف لدى الاحتلال إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش وأعضاء آخرون في حزبيهما.

وبينت القناة أن السفارة الأميركية لم تقم بدعوة وزراء من الأحزاب الأكثير يمينية، بسبب تصريحاتهم المثيرة للجدل، مشيرة إلى أن بن غفير أثار ضجة كبيرة حول حرية تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية ، و سموتريتش لم تتم دعوته بسبب سياسته الاقتصادية تجاه السلطة الفلسطينية .

وذكرت أنه في عيد الاستقلال الأمريكي كان هناك حدث مماثل لم تتم فيه دعوة الوزراء، لافتة إلى أن هؤلاء وزراء كبار جداً في الحكومة الإسرائيلية، ويتم تجاهلهم تماماً.

ووفق القناة، ردت السفارة الأميركية بأن "الوزراء الموجودين في القائمة هم الذين تربطهم السفارة علاقات عمل وثيقة".