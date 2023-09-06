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الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون للمصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون للمصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية



رام الله/سما/

 أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون للمصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية للعام 2023م، كملحق للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2023م.

وأشار المستشار القانوني للرئيس وائل لافي، إلى أن قرار الرئيس بالمصادقة على جدول التشكيلات ووظائف الدوائر الحكومية يأتي في إطار تطوير منظومة الخدمة المدنية في دولة فلسطين.

وقال، إن ما تم تحقيقه جاء بالشراكة بين مجلس الوزراء واللجنة العليا للتشكيلات الوظيفية برئاسة ديوان الموظفين العام، وبالشراكة مع المؤسسات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الرئيس بضرورة حوكمة وضبط الاحتياجات من الوظائف الحكومية، من أجل ضبط فاتورة الرواتب وترشيدها بما ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة.

#الرئيس عباس

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