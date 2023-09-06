لأسباب مجهولة.. يوتيوب يحذف أغنية تتر مسلسل سفاح الجيزة

وكالات / سما /

تصدر مسلسل سفاح الجيزة تريند السوشيال ميديا، منذ بداية عرض الحلقة الأولى، حيث يتابعه الكثير من النشطاء.

وتفاجئ نشطاء السوشيال ميديا، بحذف أغنية العتمة للمطربة سمر طارق، والتي حصلت على الكثير من المشاهدات، ولم تعلق المطربة حتى الآن على الحذف.

وكانت سمر طارق قد كشفت في إحدى التصريحات مسبقًا عن سبب استخدام أغنية عتمة كتتر نهاية مسلسل سفاح الجيرة وليس البداية.

وقالت سمر، في تصريحات صحفية سابقة، :" كان للمخرج هادي الباجوري وجهة نظر معينة وهي أن الأغنية إذ كانت تتر بداية كان من الممكن ألا يرتبط بها الجمهور وبحالة المسلسل التي يخلقها في نهاية كل حلقة كما أنني أرى رؤية المخرج صائبة".

يذكر أن مسلسل "سفاح الجيزة" القصة مأخوذة من قصة حقيقية من الحادثة المعروفة إعلامياً ب"سفاح الجيزة" والذي يحاكم بقتل ٤ ضحايا ومصدر ضده عدة أحكام من الإعدام شنقاً.والمسلسل يستكشف قصة حياة سفاح الجيزة ودوافعه للقتل. المسلسل من إخراج هادي الباجوري وقصة وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر ، يعتبر المسلسل من مسلسلات الجريمة والإثارة ، ويقدم منظورًا جديدًا لقصة غير مألوفة.



ويضم المسلسل قائمة من بعض النجوم مثل ركين سعد وصلاح عبدلله وميمي جمال وداليا شوقي ويقدم بالموسيقى التصويرية الوايلي .