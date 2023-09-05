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فيديو: تظاهرة على حدود غزة تنديدًا بالاعتداء على نساء الخليل

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: تظاهرة على حدود غزة تنديدًا بالاعتداء على نساء الخليل



غزة/سما/

تظاهر عشرات الشباب الثائر مساء اليوم الثلاثاء شرق مخيم حي الشجاعية شرقي مدينة غزة تنديدًا بتنكيل جنود الاحتلال بخمس سيدات وإجبارهن على خلع ملابسه خلال ساعات فجر العاشر من الشهر الماضي.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية بمخيم ملكة الحدودي شرق مدينة غزة، وصدحت حناجرهم بالتكبير والتهليل، رافعين الأعلام الفلسطينية.

واستنفرت قوات الاحتلال شرق السياج الفاصل، من خلال نشر عدد كبير من الجيبات الآليات، والتمركز خلف التلال الرملية، ومحيط الثكنات والأبراج العسكرية.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز المُدمع صوب الشبان في منطقة "ملكة"، فيما أصيب العشرات منهم بالاختناق وآخرين بالأعيرة المطاطية.

وتأتي هذه الفعاليات احتجاجًا واستنكارًا لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، حيث استشهد 11 فلسطينيًّا واصابة نحو 100 آخرين من بينهم 20 حالة خطيرة.

 
#غزة

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