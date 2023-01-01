كيفية الحصول على رموز تعبيرية جديدة على جهاز iPhone أو Android الخاص بك

وكالات / سما /

ليس هناك شك في أن وضع القليل من الرموز التعبيرية في نهاية الرسالة يمكن أن يساعد في توضيح المعنى الذي تريده، فمنذ إطلاقها في أواخر التسعينيات، ساعدتنا هذه الرموز والوجوه المبتسمة والرموز التعبيرية على التعبير عن أنفسنا لعقود من الزمن.

وتعد الرموز التعبيرية أمرًا ضروريًا لأي هاتف ذكي، وهناك عدد غير محدود تقريبًا من الرموز التعبيرية، بغض النظر عما تريد التعبير عنه، هناك رمز تعبيري يناسبك.

إذا لم يكن هناك؟ انتظر طويلاً، تتم إضافة المزيد كل عام، ما يتيح لك المزيد من الخيارات، هناك أيضًا طرق للحصول على رموز تعبيرية جديدة من خلال لوحات المفاتيح، أو يمكنك إنشاء رموز تعبيرية مختلطة خاصة بك من خلال Emoji Kitchen إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android.

وفيما يلي الدليل السريع والسهل حول كيفية إضافة رموز تعبيرية جديدة إلى هاتف iPhone أو Android الخاص بك.

كيفية الحصول على رموز تعبيرية جديدة على iPhone

تعد أسهل طريقة للحصول على رموز تعبيرية جديدة هي انتظار وصولها عبر تحديث البرنامج على جهاز iPhone الخاص بك، في معظم الأحيان، تصل تحديثات البرامج دون الحاجة إلى القيام بأي شيء، ولكن في حالة رغبتك في بدء التحديث، أو التحقق لمعرفة ما إذا كان أحد التحديثات متاحًا، إليك ما يتعين عليك فعله.

الخطوة 1: توجه إلى تطبيق الإعدادات.

الخطوة 2: حدد عام > تحديث البرنامج.

الخطوة 3: انتظر حتى يتحقق النظام من وجود تحديثات.

الخطوة 4: إذا كان ذلك متاحًا، فاختر تنزيل وتثبيت لتحريك التحديث.

كيفية الحصول على رموز تعبيرية جديدة على هاتف Android

إذا كنت تستخدم هاتف Android ، فغالبًا ما ستحصل على تحديثات جديدة من خلال تحديثات البرامج أيضًا.

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات الخاص بك .

الخطوة 2: حدد النظام > تحديث النظام

الخطوة 3: إذا كان هناك تحديث متاح، يمكنك تنزيله وتثبيته من هنا.

الخطوة 4: بمجرد التثبيت، إذا كانت هناك أي رموز تعبيرية جديدة متاحة، فستكون على هاتفك.