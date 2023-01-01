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فابريزيو رومانو يؤكد عودة سيرجيو راموس لناديه السابق

الإثنين 04 سبتمبر 2023 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فابريزيو رومانو يؤكد عودة سيرجيو راموس لناديه السابق



وكالات / سما /

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين على عودة سيرجيو راموس للعب في فريقه الأسبق إشبيلية الإسباني بعد توصله لاتفاق مع النادي الأندلسي.

وارتبط اسم سيرجيو راموس بالانتقال للعب في صفوف الاتحاد السعودي لتعزيز خط دفاع العالمي قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

ولكن محادثات إشبيلية الأخيرة مع سيرجيو راموس أقنعت النجم الإسباني الكبير بالعودة إلى الفريق الأندلسي الذي يعاني الأمرين بمسابقة الدوري الإسباني.

​وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن سيرجيو راموس قد توصل لاتفاق مع إشبيلية بشأن الانتقال للفريق الإسباني.

وأوضح الصحفي الشهير أن عقد سيرجيو راموس اختار العودة إلى إشبيلية على الرغم من العروض المغرية من الدوري السعودي والتركي.

الجدير بالذكر أن سيرجيو راموس يعود إلى إشبيلية بعد 18 عاماً عندما تعاقد معه ريال مدريد الإسباني ليصنع معه جزءاً من تاريخ المرينجي الكبير.

#سيرجيو راموس #اشبيلية #باريس سان جيرمان

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