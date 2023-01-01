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جبارين: معركة الأسرى لن تبقى داخل أسوار السجون..

الأحد 03 سبتمبر 2023 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبارين: معركة الأسرى لن تبقى داخل أسوار السجون..



غزة/سما/

قال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، إن معركة الأسرى لن تبقى داخل أسوار السجون وستنتقل إلى الضفة والقدس والداخل المحتل، وسيكون لها تداعيات إقليمية.

وأضاف جبارين خلال لقاء تلفزيوني عبر "الجزيرة مباشر" أن شعبنا بكل قواه الفلسطينية يقف منتفضاً لحماية أسراه ومسراه، وبن غفير يعلم علم اليقين أن الأسرى والمسرى محل إجماع وطني لدى شعبنا الذي يتوحد ويتجند على قلب رجلا واحد لنصرتهم.

وأشار إلى أن حماس ليست وحدها تقف خلف الحركة الأسيرة، بل كل أطياف شعبنا الفلسطيني يقفون اليوم بشكل موحد خلف الأسرى للدفاع عنهم.

وأكد جبارين على أن حركة حماس تتابع بأعلى مستويات القيادة ما يحدث في السجون، وهي وكل القوى الحية على متابعة دائمة لمستجدات الأسرى.

وشدد على أن كل شعبنا يقف خلف الأسرى، ولن نسمح للاحتلال أن يتغلب على أسرانا وكل الأحرار سينتفضون لدعمهم.

#زاهر جبارين

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