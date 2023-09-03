  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة: "خلافات عميقة" مع اشتية سبب استقالة عورتاني

الأحد 03 سبتمبر 2023 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: "خلافات عميقة" مع اشتية سبب استقالة عورتاني



رام الله/سما/

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، صورة لكتاب استقالة وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، والتي قدمها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية.

وتحدث عورتاني عن أسباب تقديم استقالته، وهي "الخلافات العميقة" بينه واشتيه، والتي تخللها "نقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل".

وفيما يلي نص كتاب الاستقالة التي قدمها عورتاني لرئيس الوزراء:

أقدم لكم استقالتي من منصبي وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة الـ 18، بعد مسيرة العمل التي شهدت خلافات عميقة مع دولتكم تمظهرت تكراراً في مرافعات ونقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل.

إن احترامي لمضامين اليمين الدستورية التي أديتها أمام سيادة الرئيس لدى تنصيب الحكومة يحتم علي أن اتخذ هذه الخطوة الاستثنائية بعد تأجيل طال أمده.

-

و تسلّم وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، اليوم الأحد، تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم، بناءً على تكليف من رئيس الوزراء محمد اشتية، بعد قبول استقالة وزير التربية والتعليم التي قدمها نهاية الأسبوع الماضي.





-



 

#مروان عورتاني #محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

اتصالات أميركية ـ مصرية لمنع التصعيد في غزة.. حماس والجهاد: نحن في معركة مفتوحة

المونيتور: لماذا يحث رؤساء الشاباك السابقون بايدن على عدم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض؟

وفاة شاب غرقًا قبالة سواحل رفح

أسعار صرف العملات

إعلام عبري: لقاء نصر الله والنخالة والعاروري يبعث برسالة مهمة إلى "إسرائيل" ..

هآرتس: "إسرائيل" تضغط على زر تدميرها الذاتي

قبرص تلقي القبض على قطب التعدين الإسرائيلي شتاينميتز

الأخبار الرئيسية

التطبيع مع "إسرائيل": وفد أمريكي إلى السعودية بالتزامن مع زيارة الوفد الفلسطيني

photo_2023-09-03_17-53-50

خوفاً من التصعيد.. مفوضة السجون الإسرائيلية تتجاهل قرارات بن غفير

F5G2O4ZXYAALbSF

رسمياً.. "إسرائيل" تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن

photo_2023-09-03_14-57-28

الشاباك يزعم: اعتقال شابين من جنين نفذا عمليات إطلاق نار

photo_2023-09-03_14-34-10

إعلام عبري: لقاء نصر الله والنخالة والعاروري يبعث برسالة مهمة إلى "إسرائيل" ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية