صورة: "خلافات عميقة" مع اشتية سبب استقالة عورتاني

رام الله/سما/

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، صورة لكتاب استقالة وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، والتي قدمها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية.

وتحدث عورتاني عن أسباب تقديم استقالته، وهي "الخلافات العميقة" بينه واشتيه، والتي تخللها "نقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل".

وفيما يلي نص كتاب الاستقالة التي قدمها عورتاني لرئيس الوزراء:

أقدم لكم استقالتي من منصبي وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة الـ 18، بعد مسيرة العمل التي شهدت خلافات عميقة مع دولتكم تمظهرت تكراراً في مرافعات ونقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل.

إن احترامي لمضامين اليمين الدستورية التي أديتها أمام سيادة الرئيس لدى تنصيب الحكومة يحتم علي أن اتخذ هذه الخطوة الاستثنائية بعد تأجيل طال أمده.

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و تسلّم وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، اليوم الأحد، تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم، بناءً على تكليف من رئيس الوزراء محمد اشتية، بعد قبول استقالة وزير التربية والتعليم التي قدمها نهاية الأسبوع الماضي.















