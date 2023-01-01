العالم الهولندي الشهير يتوقع الأسوأ : زلزال مدمر خلال 24 ساعة..

وكالات / سما/

عاد عالم الزلازل الهولندي الشهير ليثير القلق والذعر مجدداً بعد توقعاته بحدوث زلزال مدمر خلال 24 ساعة، وتحذيراته شديدة اللهجة من وقوع كوارث ربما تكون الأسوأ خلال 20 عاماً.

وأصدر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيراته عبر حسابه الشخصي على منصة إكس "تويتر" من حدوث زلزال قد تتجاوز قوته 8 درجات على مقياس ريختر، وفسر الأمر علمياً بسبب الاصطفاف بين الأرض، وكوكبي المريخ ونبتون بالإضافة إلى آلية الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين حيث كشف أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون.

أشار العالم الهولندي إلى هذه الهندسة القمرية منذ نوفمبر الماضي حيث توقع نشاطاً زلزالياً ضخماً، وفرص تعرض الأرض لمجموعة زلازل قوية تتجاوز 8 درجات وفقاً لمستويات الضغط التكتوني في الكرة الأرضية.

بعد تحذيرات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالاً بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر وقع صباح يوم الثلاثاء في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك في إندونيسيا مما أدى إلى حالة من الذعر وهرب السكان من المباني خوفاً من تبعات الزلزال.

علق العالم الهولندي هوغربيتس على الزلزال قائلاً "استجابة الهزات الأرضية لهندسة القمر مع المريخ ونبتون حتى الآن لا تزال معتدلة مقارنة بما يمكن أن تفعله تلك الهندسة، وما فعلته في الماضي" في إشارة إلى أنه يتوقع زلزالاً مدمراً وأقوى من ذلك خلال الأيام المقبلة.

أكد العالم الهولندي هوغربيتس احتمالية كبيرة لحدوث زلزال قوي في غضون 2-3 أيام حيث أشار إلى أن هندسة الزاوية اليمنى المزدوجة مع المريخ ونبتون يمكن أن تؤدي إلى هذا النوع من النشاط الزلزالي.

وقال هوغربيتس "من المحتمل للغاية أن نشهد زلزالًا قويًا خلال الـ 24 ساعة القادمة" حيث أكد أن هندسة القمر مع المريخ، ونبتون، مع المشتري وأورانوس يمكن أن تؤدي إلى مثل ذلك الحدث الزلزالي الكبير.

أثار العالم الهولندي المزيد من القلق بقوله "إذا حدث ذلك خلال الـ24 ساعة القادمة أو الأسابيع القليلة المقبلة سيكون الزلزال الخامس من حيث الحجم خلال 20 عامًا، لذلك فهو ليس مجرد حدث زلزالي".

وفقاً لما كشفه فرانك هوغربيتس حول تأثير حركة الكواكب على احتمالية حدوث زلزال خلال الأيام المقبلة أصدر تحذيراً لجميع دول العالم لتعزيز تجهيزات السلامة، والحماية لمواجهة خطر الزلازل القوية القادمة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل الخسائر المادية والبشرية عند وقوع الزلزال المدمر.

ووجه تحذيراً لجميع الأشخاص حول العالم بأن يكونوا في حالة تأهب قصوى خلال الـ24 ساعة القادمة أو الأسابيع القليلة المقبلة لأن الزلزال سيكون قوياً ومدمراً للغاية.

اشتهر العالم الهولندي بعدما تنبأ عدة مرات بحدوث الزلازل وفقاً لدراسته لحركة الكواكب والقمر مع تحركات الأرض، وصفائحها وهو جزء دراسي مثير للجدل في الأوساط العلمية حيث يرى بعض علماء الجيولوجيا أن أسلوبه غير علمي بينما يؤيده البعض الآخر لكن لا يعول على منهجه في التنبؤ بالزلازل.

لعل أشهر ما تنبأ به العالم الهولندي هو زلزال تركيا المدمر في 6 فبراير الماضي حيث توقع هوجربيتس وقوع الزلزال المدمر قبلها بثلاثة أيام، والذي أدى إلى سقوط أكثر من 50 ألف قتيل، وعشرات الآلاف من الجرحى.