10 عوامل تؤدى للإصابة بالصداع المتكرر

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الصداع هو حالة شائعة تتميز بالألم في منطقة الرأس أو الرقبة، يمكن أن تختلف في شدتها ومدتها وموقعها، هناك أنواع مختلفة من الصداع، بما في ذلك صداع التوتر، والنصفي، العنقودي، وصداع الجيوب الأنفية، ولكل منها أعراض وأسباب محددة، وإليك أهم عشرة عوامل مشتركة قد تؤدي إلى الصداع المتكرر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

10 عوامل يمكن أن تكون السبب وراء الصداع المتكرر:

1. التوتر والقلق

التوتر والقلق المفرط يمكن أن يؤدي إلى صداع التوتر، يمكن أن يؤدي التوتر لفترات طويلة إلى تعطيل الشهية ودورة النوم، وكلاهما من العوامل التي يمكن أن تساهم في حدوث الصداع.

2. قلة النوم

النوم ضروري لصحة جيدة ويساعد على إعادة شحن الجسم والدماغ، قلة النوم الجيد يمكن أن تعرض صحتنا العامة للخطر.

3. الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب الجفاف، الصداع هو علامة شائعة جدًا للجفاف.

4. إجهاد العين

التحديق في الشاشات أو القراءة لفترات طويلة يمكن أن يجهد العينين ويؤدي إلى الصداع، يجب الحد من تعرضك للشاشات وكذلك استخدام النظارات الواقية من الأشعة الزرقاء مشاكل عند استخدام الشاشات.

5. مشاكل الجيوب الأنفية

يمكن أن يكون الصداع المتكرر أحد أعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن ، ننصحك بالتحدث إلى الطبيب في حالة ظهور أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

6. التغيرات الهرمونية

يمكن أن تكون التقلبات في مستويات الهرمونات، خاصة عند النساء أثناء فترة الحيض أو انقطاع الطمث، سببًا للصداع المتكرر، النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية الروتينية يمكن أن يساعد في تقليله.

7. انسحاب الكافيين

قد يعاني مستخدمو الكافيين المنتظمون من الصداع عندما لا يستهلكون ما يكفي من الكافيين، قد يكون الاعتماد على القهوة أمرًا غير مريح وغير صحي.

8. بعض الأطعمة والإضافات

يمكن أن يؤدي استهلاك بعض الأطعمة أو الإضافات مثل المحلى الصناعى غير السكرى " الأسبارتام "إلى حدوث الصداع لدى بعض الأفراد.

9. الإفراط في استخدام الأدوية

الإفراط في استخدام الأدوية المسكنة للألم، مثل المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية، يمكن أن يؤدي إلى عودة الصداع.

10. الظروف الصحية الأخرى

قد يكون الصداع المتكرر أحد أعراض الحالات الصحية الأساسية مثل الصداع النصفي أو ارتفاع ضغط الدم أو أورام المخ، من المهم دائمًا استشارة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.