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محمد صلاح يُعلن موقفه النهائي من الانتقال إلى الاتحاد السعودي

الخميس 31 أغسطس 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يُعلن موقفه النهائي من الانتقال إلى الاتحاد السعودي



وكالات / سما /

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن موقفه النهائي بشأن الانتقال إلى فريق الاتحاد السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

أبلغ النجم المصري ناديه الإنجليزي برغبته في قبول عرض النادي السعودي، حسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية.

كشفت الصحيفة السعودية أن موافقة صلاح نهائية، ويرغب في الانضمام إلى كتيبة العميد هذا الصيف.

أكدت الصحيفة بأن اللاعب لن يقبل بكسر الشرط الجزائي في عقده الذي يمتد حتى 2025، في ظل رفض المدير الفني يورجن كلوب والنادي رحيله.

يريد صلاح أن يرحل بموافقة مدربه وناديه، حيث أوضح موقفه بالقبول وينتظر موقف ليفربول النهائي.

أشارت الرياضية إلى أن ليفربول يعلم الموقف النهائي لصلاح ومواقته على الانضمام للاتحاد، لكنه يراوغ من أجل الحصول على مزيد من الأموال في الصفقة.

يريد نادي الاتحاد إضافة صلاح إلى صفوفه خلال الفترة الصيفية بعد التعاقد مع الرباعي الأجنبي؛ كريم بنزيما ونجولو كانتي والجناح جوتا والبرازيلي فابينيو.

#محمد صلاح #الاتحاد السعودي

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