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الإحصاء: أسعار المنتج تسجل ارتفاعا بنسبة 0.58% في تموز الماضي

الخميس 31 أغسطس 2023 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: أسعار المنتج تسجل ارتفاعا بنسبة 0.58% في تموز الماضي



رام الله / سما /

 قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 0.58% خلال تموز 2023 مقارنة بشهر حزيران 2023، وبلغ الرقم القياسي العام 107.55 خلال تموز 2023 مقارنة بـ106.93 خلال شهر حزيران 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 0.60%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 107.50 خلال تموز 2023 مقارنة بـ106.85 خلال شهر حزيران 2023.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.33%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.01 خلال تموز 2023 مقارنة بـ107.66 خلال حزيران 2023.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.25%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 1.93%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.01%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 9.22%، وبلغ متوسط أسعار كل من: الزهرة 1.93 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 2.12 شيقل/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 2.33 شيقل/كغم، والثوم الجاف 5.50 شيقل/كغم، والبصل الجاف 1.90 شيقل/كغم، والبطاطا 1.70 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار كل من: خيار البيوت البلاستيكية 1.30 شيقل/كغم، والملوخية 1.37 شيقل/كغم، والبامية 14.07 شيقل/كغم، والباذنجان 0.82 شيقل/كغم، والفاصولياء 2.33 شيقل/كغم، والكوسا 2.31 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً مقداره 3.11%، وبلغ متوسط أسعار كل من: العنب الأبيض البلدي 2.68 شيقل/كغم، والخوخ 2.30 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 1.98%، وبلغ متوسط أسعار كل من: الدجاج اللاحم الحي الكبير 8.70 شيقل/كغم، والبيض الطازج 14.04 شيقل/2كغم، والخروف البلدي الحي 31.71 شيقل/كغم، والعجل البلدي الحي 17.82 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال تموز 2023 مقارنة بحزيران 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.35% خلال تموز 2023 مقارنة بشهر حزيران 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.16%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، وصناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بمقدار 3.38%، وصناعة الكيميائيات والمنتجات الكيميائية بمقدار 3.20%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 1.57%، وصناعة المشروبات بمقدار 1.15%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.08%، وصناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 0.89%، رغم ارتفاع أسعار السلع ضمن الأنشطة التالية: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.87%، وصناعة المنسجات بنسبة 0.59%.

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