تأثر به عند سماعه ..عمدة نيويورك يصدر مرسوما يسمح برفع الآذان في مساجد المدينة

نيويورك/سما/

نيويورك- معا- أعلن عمدة نيويورك اليوم الثلاثاء، رسمياً توقيع مرسوم يسمح برفع أذان صلوات الظهر والعصر والمغرب في المساجد بعد طلب من الجالية المسلمة.

وقال خلال مؤتمر صحفي إنه زار عدداً من الدول وسمع صوت الآذان فيها منها الأردن، قائلاً : "قد تأثرت كثيرا بصوت الآذان" مؤكدا أنه سيتم فتح مصليات في المؤسسات العامة بالمدينة.

بحسب المرسوم، فإنه يسمح كذلك برفع أذان صلوات الجمعة والمغرب خلال شهر رمضان في المساجد.

وقال آدامز مخاطباً الجالية المسلمة في نيويورك: "ستسمعون صوت الأذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية".

أضاف أن "الجالية المسلمة طالبت برفع الأذان، ومدينتنا تحتفي بالثقافة الإسلامية وجميع الثقافات".

وأكد عمدة نيويورك أن "الأذان نداء للصلاة ورفعه حق للجالية الإسلامية"، مشيراً إلى أن "رفع الأذان في المدينة هو تحويل القانون إلى سياسة تُطبَّق على الأرض".

وذكر أنه زار عدة دول عربية بينها الأردن وسمع الأذان فيها وقد تأثر، مؤكداً أنه سيتم فتح مصليات في المؤسسات العامة.

يشار إلى أنه في مطلع أبريل/نيسان الماضي رُفع الأذان في المكبرات الخارجية من مسجد دار الدعوة بحي أستوريا بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك، بعد الحصول على تصريح من السلطات الأمريكية.