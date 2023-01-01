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"وول ستريت جورنال": السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية.. ما المقابل؟

الأربعاء 30 أغسطس 2023 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"وول ستريت جورنال": السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية.. ما المقابل؟



واشنطن/سما/

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، مساء الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية عرضت استئناف تمويل السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين فلسطينيين وسعوديين مطلعين على المناقشات أكدوا عرض استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، مضيفة أن ذلك قد يكون إشارة أن المملكة تبذل جهدا جديا للتغلب على العقبات التي تحول دون إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال مسؤولون سعوديون كبار للصحيفة إن العرض يهدف إلى توجيه رسالة للفلسطينيين بأن التطبيع مع إسرائيل لن يأتي على حساب تطلعاتهم نحو دولة مستقلة.
وبحسب التقرير، طرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فكرة تجديد المساعدات المالية لأول مرة في اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أبريل. وطمأن بن سلمان الزعيم الفلسطيني بأنه إذا نجحت إجراءات السلطة الفلسطينية الأمنية في الضفة الغربية، فإن السعودية لن تدخل في أي اتفاق تطبيع من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح بن سلمان أنه إذا تمكنت السلطة الفلسطينية من إثبات قدرتها على السيطرة على الأمور الأمنية في أراضيها، فإنها ستكون قادرة أيضًا على السيطرة على دولة مستقلة لا تشكل أي تهديد لإسرائيل. وبالمثل، فإن السيطرة الفلسطينية الكاملة على المسائل الأمنية في الضفة الغربية من شأنها أن تسمح للجيش الإسرائيلي بتقليص عملياته هناك.

وذكر التقرير، أيضا، أن وفدا من كبار المسؤولين الفلسطينيين سيزور السعودية الأسبوع المقبل لبحث مستقبل محادثات التطبيع مع إسرائيل .

#السعودية #السلطة الفلسطينية

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