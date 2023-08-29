زيادة وزن كندة علوش تثير الجدل على السوشيال ميديا

وكالات / سما /

نشر نجم الأغنية الشعبية الفنان عبد الباسط حمودة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تجمعه بالفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كنده علوش وعليق عليها قائلًا : "مع عمرو يوسف وكندة علوش احلي سلفي دة ولا اية ".

وظهرت الفنانة كندة علوش بوزن زائد وملامح متغيرة يبدو عليها الإرهاق وتقدم فى العمر، مما أثار الجدل بشكل كبير حول تلك الصور، وتساءل الكثير عن أسباب ما حدث لكنده، وهل تعاني من مرض أم أن تلك الوزن بسبب ابتعادها عن الأضواء.

لم تهتم كنده بتوضيح الأمر، لكن يبدو أنها لا تعاني من أية أمراض وأن وزنها الزائد بسبب تواجدها بالمنزل طوال الوقت برفقة ابنتها حياة وابنها كريم .