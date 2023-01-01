وزير إسرائيلي يهدد بتصفية قادة "حماس"

القدس المحتلة/سما/

هدَّد الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس عضو المجلس الأمني المصغر "الكابينيت"، اليوم الإثنين، قادة حركة "حماس" بالتصفية بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه، حسب قوله.

وقال كاتس عبر منصة "إكس": "إذا لم يكف قادة حماس عن الترويج "للإرهاب" في الضفة الغربية، فسوف تقوم إسرائيل بتصفيتهم بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه".

وشدد وزير الطاقة الإسرائيلي على أنه "إذا لم يتوقف قادة حماس عن تشجيع "الإرهاب" في إسرائيل، فإن إسرائيل سوف تقضي عليهم، بغض النظر عن مكان اختبائهم، ومن يعمل على قتل اليهود سيدفع الثمن".



وكان رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو هدَّد قادة "حماس" وعلى رأسهم صالح العاروري بالاغتيال ردًّا على تسخين الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤخرًا.

وردًّا على ذلك التهديد، ظهر العاروري جالسًا خلف مكتب مرتديًا زيًّا عسكريًّا، وقد وضع أمامه سلاحًا رشاشًا من طراز "إم 16"، وكان يجري اتصالًا هاتفيًّا كما يتضح من الصورة.