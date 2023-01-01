  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بغض النظر عن مكانهم

وزير إسرائيلي يهدد بتصفية قادة "حماس"

الإثنين 28 أغسطس 2023 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يهدد بتصفية قادة "حماس"



القدس المحتلة/سما/

هدَّد الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس عضو المجلس الأمني المصغر "الكابينيت"، اليوم الإثنين، قادة حركة "حماس" بالتصفية بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه، حسب قوله.

وقال كاتس عبر منصة "إكس": "إذا لم يكف قادة حماس عن الترويج "للإرهاب" في الضفة الغربية، فسوف تقوم إسرائيل بتصفيتهم بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه".

وشدد وزير الطاقة الإسرائيلي على أنه "إذا لم يتوقف قادة حماس عن تشجيع "الإرهاب" في إسرائيل، فإن إسرائيل سوف تقضي عليهم، بغض النظر عن مكان اختبائهم، ومن يعمل على قتل اليهود سيدفع الثمن".


وكان رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو هدَّد قادة "حماس" وعلى رأسهم صالح العاروري بالاغتيال ردًّا على تسخين الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤخرًا.

وردًّا على ذلك التهديد، ظهر العاروري جالسًا خلف مكتب مرتديًا زيًّا عسكريًّا، وقد وضع أمامه سلاحًا رشاشًا من طراز "إم 16"، وكان يجري اتصالًا هاتفيًّا كما يتضح من الصورة.

#اسرائيل #حماس #صالح العاوروي

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة الاسرائيلية تجمد خطة تسهيلات لغزة بحجة "عقاب حماس" وهي كالتالي..

إعلام إسرائيلي: تهديدات نتنياهو "غير دقيقة".. الجميع يعلم ما هي تداعيات اغتيال العاروري

لأول مرة.. عقد اجتماع إسرائيلي- ليبي في إيطاليا

فصائل فلسطينية تعقب على تهديدات الاحتلال باستهداف قادة المقاومة

بعد لقائها مع كوهين : احتجاجات في ليبيا والمنقوش "تهرب" إلى تركيا

قناة عبرية: حدة التوتر تزداد بين "إسرائيل" وحماس

ليبيا وإسرائيل : مغامرات إيلي كوهين وموافقة الدبيبة على التطبيع لكن ليل ليبيا اشتعل ..

الأخبار الرئيسية

e9b74390b8129f65d5826449bdeb2d2b

برئاسة الشيخ.. الكشف عن موعد ذهاب الوفد الفلسطيني إلى السعودية

169317824950462900

الدبيبة يقيل المنقوش من السفارة الفلسطينية في طرابس

لقاء كوهين مع المنقوش يسبب أزمة كبيرة في الخارجية الإسرائيلية

20230828020752

ليبيا وإسرائيل : مغامرات إيلي كوهين وموافقة الدبيبة على التطبيع لكن ليل ليبيا اشتعل ..

سموتريتش يهاجم واشنطن: "منافقون شاهدنا ما فعلوه بأفغانستان والعراق" وهذا ما قاله عن التطبيع مع السعودية ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية