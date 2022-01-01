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5 أسئلة لازم تسأليها لنفسك قبل الزواج

الإثنين 28 أغسطس 2023 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أسئلة لازم تسأليها لنفسك قبل الزواج



وكالات / سما /

كل فتاة تحب أن تلتقى بشريك الحياة المستقبلي، وترتبط به وتعيش معه بسعادة طوال العمر، ولكن عليها قبل ذلك أن تسأل نفسها عدة أسئلة لتعرف هل فعلاً تريد إكمال حياتها مع شريكها الجديد،، فالكثير من يتزوجون بمن يحبون ولكن القليل منهم من يحافظ على مشاعر الحب بعد الزواج ليستمر طوال الوقت، فالأمر لا يقتصر على فستان الزفاف ويوم الزفاف والمدعوين وصورة الفرح، الأمر أكبر بكثير، فهو إلتزام من الطرفين على إسعاد بعضهما البعض:

أسئلة على الفتاة أن تسألها لنفسها قبل الزواج

ما أسباب موافقتها على الخطوبة

على الفتاة أن تفكر هل فترة الخطوبة لسبب حبها من شريكها المستقبلي، فلا يجب أن تفرح بالخطوبة فقط، فالزواج هو الذى يلى الخطوبة فهذا أمر طبيعى، وعلى الفتاة أن تعرف هل حقاً تريد أن تكمل حياتها بعد الخطوبة معه أم لا؟ .

هل تشعر الفتاة بأمان في حياتها بعيد عن الشريك؟

بالطبع إذا لم تكن الفتاة تشعر بالأمان في حياتها الطبيعية، لن تكون قادرة على التنقل في الحياة بمفردها، فهى بلا شك غير ناضجة لتعطى الأولوية للإرتباط بالشخص الذى تعيش معه مدى الحياة، ويجب أن تشعر أنها تشعر بالراحة مع نفسها في أول الأمر حتى تكون قادرة على الإلتزام بشريك جديد.

هل هذا الشريك حياته آمنة؟

كل فتاة تريد أن ترتبط بشخص يشعرها بالآمان وبطبيعة الحال يجب أن يكون هو في المقام الأول يشعر بذلك الآمان، فهى بالتأكيد لا تريد أن تتزوج ويكون زواجها محدد في أي وقت، لأنها تريد زواج مستقر طوال الوقت مع شريك لديه عقل سليم ويلتزم بأن يجعلها سعيدة.

هل الفتاة مستعدة لترك الماضى؟

عندما تفكر الفتاة بالزواج عليها أن تنسى أي علاقة عاطفية مضت وأنتهت ولا تفكر فيها بعد ذلك، على سبيل المثال بأن تكون الفتاة كانت مخطوبة من قبل فعليها أن تسوى كل الأمور قبل زواجها، ولا يجب أن يكون لديها أي مشاعر تجاه أي شخص سوى شريكها المستقبلي فقط.

هل يدعم الشريك عملها؟

قد يكون لدى الشريك توجه معين عكس ما تراه الفتاة، ويجب أن تعرف هل يوجد احترام بينهما وهل يدعمها للاستمرار فى عملها ونجاحها فيه.

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