  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بحماس: نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة التي تمتلك معلومات كثيرة تؤذي "إسرائيل"

الأحد 27 أغسطس 2023 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة التي تمتلك معلومات كثيرة تؤذي "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة وقد اقترب موعد سقوطه، كما سقط أولمرت وغيره من قادة الكيان الصهيوني.

وأكد البردويل في لقاء تلفزيوني، أن المقاومة الفلسطينية تمتلك معلومات كثيرة تؤذي كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف،" أن جبن العدو قد يقوده إلى تنفيذ تهديداته ضد قيادات المقاومة وسيدفع ثمناً باهظا كلما اعتدى على الفلسطينيين.

وأشار البردويل إلى تداعيات اغتيال شخصية فلسطينية كبيرة سيؤدي إلى انتشار الشرارة في كل مكان والحرب الاقليمية متوقعة، مضيفاً أن أي استهداف للشيخ صالح العاروري سيواجه برد لا يتوقعه الاحتلال.

وأوضح البردويل أن المقاومة اتخذت قرارها بالمضي نحو توسيع العمل المقاوم وتطويره في الضفة الغربية المحتلة.

#اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

غزة: تسهيلات مالية حكومية تصل لخصم 60% من فواتير البلديات

فيديو يُثير الغموض في مقتل رئيس “فاجنر”.. من الأفضل أن تقتلني والطائرة ستتحطم في السماء

فصائل فلسطينية تعقب على تهديدات الاحتلال باستهداف قادة المقاومة

لأول مرة.. عقد اجتماع إسرائيلي- ليبي في إيطاليا

"إسرائيل": نحن في حالة احتضار أمني.. وحماس تتلاعب بنا

إعلام إسرائيلي: تهديدات نتنياهو "غير دقيقة".. الجميع يعلم ما هي تداعيات اغتيال العاروري

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم إحباط تهريب عبوات ناسفة متطورة جداً كانت في طريقها للضفة

image_processing20230827-101487-l3jr3g

أول تعليق فلسطيني على اللقاء الإسرائيلي -الليبي في روما

photo_2023-08-27_19-19-39

غداً ..مناورة عسكرية إسرائيلية عند الحدود الشمالية وإغلاق الطرق في مستوطنات غلاف غزة

إعلام إسرائيلي: تهديدات نتنياهو "غير دقيقة".. الجميع يعلم ما هي تداعيات اغتيال العاروري

فصائل فلسطينية تعقب على تهديدات الاحتلال باستهداف قادة المقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية