قيادي بحماس: نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة التي تمتلك معلومات كثيرة تؤذي "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة وقد اقترب موعد سقوطه، كما سقط أولمرت وغيره من قادة الكيان الصهيوني.

وأكد البردويل في لقاء تلفزيوني، أن المقاومة الفلسطينية تمتلك معلومات كثيرة تؤذي كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف،" أن جبن العدو قد يقوده إلى تنفيذ تهديداته ضد قيادات المقاومة وسيدفع ثمناً باهظا كلما اعتدى على الفلسطينيين.

وأشار البردويل إلى تداعيات اغتيال شخصية فلسطينية كبيرة سيؤدي إلى انتشار الشرارة في كل مكان والحرب الاقليمية متوقعة، مضيفاً أن أي استهداف للشيخ صالح العاروري سيواجه برد لا يتوقعه الاحتلال.

وأوضح البردويل أن المقاومة اتخذت قرارها بالمضي نحو توسيع العمل المقاوم وتطويره في الضفة الغربية المحتلة.