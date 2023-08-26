مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

حذر مسؤولون كبار في حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، الأحد، من انهيار الائتلاف الحكومي على خلفية استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبية تلك الأحزاب في حال جرت أي انتخابات جديدة.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإنه عرضت داخل الليكود عدة اقتراحات لإجراء انتخابات جديدة باعتبارها استفتاء شعبي على قضية الإصلاحات القضائية، إلا أن المستويات المتدنية التي تظهر في استطلاعات الرأي الأخيرة تشير لتراجع الحزب، إلى جانب أحزاب الائتلاف الحكومي.

ويعتبر المسؤولون في حزب الليكود أن الانتخابات اليوم هي الوصفة الوحيدة للانتحار الجماعي لمعسكر اليمين الذي يصل إلى أدنى مستوياته.

وتطالب بعض الأصوات داخل الحزب الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتجنب المضي قدمًا في الإصلاحات القضائية ومحاولة التوصل لاتفاق بشأنها وتعزيز مكانة الحكومة الحالية من خلال الدفع باتجاه تحسين الاقتصاد والأمن وغيرها لتكون رصيد لأحزاب اليمين في الانتخابات المقبلة.