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مصابان بجريمتي طعن في قلنسوة والزرازير بالداخل المحتل

السبت 26 أغسطس 2023 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصابان بجريمتي طعن في قلنسوة والزرازير بالداخل المحتل



الداخل المحتل/سما/

أصيب شخصان في جريمتي طعن منفصلتين ارتكبتا في بلدتي الزرازير وقلنسوة بالداخل المحتل، اليوم السبت.

في الزرازير، أصيب شاب (38 عاما) بجراح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة طعن في محطة وقود.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي قلنسوة، أصيب شاب (35 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

#قلنسوة #الزرازير

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