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حماس تعليقا على تبني "القسام" عملية حوارة: رفعنا مستوى التحدي مع الاحتلال

السبت 26 أغسطس 2023 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعليقا على تبني "القسام" عملية حوارة: رفعنا مستوى التحدي مع الاحتلال



غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، على تبني كتائب القسام عملية حوارة الأخيرة، والتي قتل فيها مستوطنين.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم: "حماس ترفع مستوى التحدي مع العدو الصهيوني الذي يهدد ويتوعد ونقول له أن كل هذه التهديدات لن توقف مسار المقاومة".

 وأضاف: "المقاومة أصبحت أكثر حضور وأكثر قوة على الفعل والإنجاز لإيقاع الخسائر في قوات الاحتلال".
 وتابع: "الاحتلال فشل ويفشل على الدوام في أن يوقف المقاومة التي تضرب من جنين إلى الخليل وتوقع خسائر".

 وشدد قاسم على أن كتائب القسام في قلب المعركة في الضفة الغربية كما كانت دائما هي في صدام ونضال مستمر ومتواصل.

 ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني في كل الساحات في معركة مفتوحة مع العدو الصهيوني حتى تحرير القدس.

وأعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، عن تبنيها لـ "عملية حوارة الثانية" التي نُفذت السبت الماضي وأسفرت عن مقتل إسرائيليين إثنين.

جاء ذلك عبر نشرها لـ "صورة" على صفحتها عبر "تلغرام"، تُشير فيها إلى تبنيها للعملية، بجانب صورة إضافية لعملية حوارة في 26 من شهر شباط/فبراير الماضي.

#حماس #عملية حوارة

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