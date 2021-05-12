المطرب رضا البحراوي يرزق بمولوده "التاسع"

وكالات / سما /

رُزق المغني الشعبي المصري رضا البحراوي بمولوده التاسع، وأطلق عليه اسم "ريان".

أعلن الخبر المنتج المصري طارق عبد الستار، وكتب رسالة تهنئة إلى "البحراوي" عبر حسابه على موقع "فيسبوك"

كتب "عبدالستار": "ريّان رضا البحراوي.. نوّرت الدنيا يا حبيب أبوك.. يتربى في عزك يا رضا وتعيش وتفرح بيه وبإخواته".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المولود الجديد هو التاسع للمغني رضا البحراوي، إذ تزوج مرتين ولديه 8 أبناء.

وقال "البحراوي" في لقاء تلفزيوني سابق إنه متزوج من امرأتين، ولديه 8 أبناء، قائلا: "أحب العزوة والأطفال".

وآخر أعمال رضا البحراوي الأغنية الدعائية للفيلم المصري "البعبع" الذي عرض ضمن موسم عيد الأضحى 2023.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور وباسم سمرة، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.