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قناة عبرية : وزير جيش الاحتلال يدرس تنفيذ هجوم ضد حماس

الأربعاء 23 أغسطس 2023 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : وزير جيش الاحتلال يدرس تنفيذ هجوم ضد حماس



القدس المحتلة / سما /

قالت قناة إسرائيلية إن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يسعى لتحصيل الثمن من حركة حماس ، كما وتطرقت القناة الإسرائيلية إلى رد قطاع غزة .

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "يسعى غالانت إلى تحصيل ثمن من حماس التي تغمر الضفة بالسلاح، يتعلق الأمر بشكل أساسي بمقر حماس الموجود في لبنان، وهو الذي يوجّه الخلايا في الضفة". حسب قولها

وأضافت القناة الإسرائيلية: "في إسرائيل يبحثون عن طريقة لتدفيعهم الثمن، وإذا حدث ذلك، هناك تخوف من رد فعل من قطاع غزة أو حتى من لبنان".

ونوهت القناة 13، إلى أن قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوضحوا للوزراء في اجتماع الكابينت أهمية سياسة الاغتيالات، كما وأكدت قناة ريشت كان العبرية، أن الكابينيت الإسرائيلي حذر من تقوية حركة حماس ومنحها مزيد من التسهيلات.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أكدت أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينيت" خول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن يؤاف غالانت باستهداف المقاومين الفلسطينيين ومرسليهم ، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، بعد اجتماع الكابنييت الذي انعقد اليوم الثلاثاء، في جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات.

وجاء في البيان أن "الكابينيت اتخذ سلسلة من الخطوات لاستهداف المخربين ومرسليهم، وفوض رئيس الحكومة ووزير الأمن بالتحرك في هذا الشأن".

وشدد البيان على دعم الكابينيت لـ"قادة وجنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الأذرع الأمنية في أنشطتهم ضد العناصر الإرهابية من أجل أمن مواطني إسرائيل". بحسب البيان

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