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"ميتا" تستعد لإطلاق نسخة ويب كاملة من "ثريدز"

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ميتا" تستعد لإطلاق نسخة ويب كاملة من "ثريدز"



وكالات / سما /

تعتزم شركة "ميتا" إطلاق موقع إلكتروني لتطبيق "ثريدز" في وقت مبكر هذا الأسبوع، ليضاف إلى ميزات، من الممكن أن تسهم في التقدم على منافسه "إكس" المعروف سابقًا باسم "تويتر".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن نسخة الويب لتطبيق "ثريدز" تعد إحدى الميزات التي طلبها المستخدمون، وقد تساعد في زيادة المنافسة مع تطبيق "X" ، لا سيما بعد انخفاض استخدام "ثريدز" خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت أن الميزة الجديدة لتطبيق ثريدز ستتيح التعامل مع إحدى أكبر الميزات الموجودة على قائمة أماني المستخدمين الطويلة بالفعل.

وأفاد رئيس إنستغرام آدم موسيري، على حسابه على ثريدز أن "شركة ميتا كانت تجري اختبارًا داخليًّا لنسخة ويب مبكرة لمدة أسبوعين"، لافتًا إلى أن نسخة الويب ستطرح رسميًّا أمام الجمهور حينما تكون جاهزة.

وسارعت "ميتا" بإطلاق تطبيق "ثريدز" للاستفادة من الاهتمام المتزايد ببديل لتطبيق إكس، الذي كان يُعرف سابقًا باسم تويتر.

وأصبح "ثريدز" أسرع تطبيق يصل إلى 100 مليون تنزيل، حيث وصل إلى هذا العدد خلال خمسة أيام، لكن استخدامه انخفض بسرعة رغم نجاحه الأولي، حيث أشار العديد من المستخدمين إلى عدم وجود ميزات مهمة، بما في ذلك نسخة ويب كاملة للخدمة.

وقالت الصحيفة إن "خطوة إطلاق موقع إلكتروني لثريدز تأتي وسط تراجع كبير في عدد مستخدمي التطبيق، وكذلك تراجع وقت الاستخدام على التطبيق بنسبة تقريبًا 85% خلال أكثر من شهر بعد إطلاقه، إضافة إلى استمرار إيلون ماسك، مالك تطبيق "إكس" (تويتر سابقًا) المنافس لـ"ثريدز"، في إلغاء ميزات إضافية من المنصّة الزرقاء الشهيرة.

#ميتا #ثريدز #نسخة ويب

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