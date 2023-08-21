أرسنال ينجو من فخ كريستال بالاس بفوزٍ شاق في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

حقق فريق أرسنال فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق كريستال بالاس بهدفٍ دون رد، وذلك في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المُباراة التي استضافها ملعب سيلهرست بارك أداءً ندياً بين الفريقين، وحسمت الخبرة المُواجهة لصالح الجانرز.

وعانى هجوم أرسنال كثيراً من أجل مُغالطة دفاع وحارس مرمى أصحاب الأرض، خاصةً مع عدم التوفيق الذي لازم نجوم الخط الأمامي للمدفعجية بالتحديد النجم إيدي نيكيتاه.

وبعد أن أضاع نيكيتاه فرصة شديدة السهولة في الدقيقة 36 من اللقاء نجح بمجهودٍ فردي في الحصول على ركلة جزاء للجانرز.

وتقدم النجم النرويجي مارتن أوديجارد ليُسجل الركلة ويُحولها لهدفٍ في الدقيقة 53.

وكثف لاعبو كريستال بالاس جهودهم لتسجيل هدف التعادل على أقل تقدير، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح لينتهي اللقاء بفوزٍ هام لأرسنال، ولم يستفد أصحاب الأرض من طرد لاعب أرسنال تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 67.

وارتفع رصيد أرسنال بعد الجولة الثانية للنقطة رقم 6 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة رقم 3 في المركز رقم 11.

وسيلعب أرسنال المُباراة المُقبلة له في البريميرليج ضد فولهام على أرض ملعب الإمارات يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب كريستال بالاس ضد برينتفورد على أرض الأخير في نفس اليوم.