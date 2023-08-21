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قادة المستوطنات يحتجون أمام مكتب نتنياهو على الهجمات

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قادة المستوطنات يحتجون أمام مكتب نتنياهو على الهجمات



القدس المحتلة / سما /

ينظم صباح الثلاثاء، قادة مستوطنات الضفة الغربية، احتجاجًا أمام مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في القدس، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد العمليات الفلسطينية.

وقال قادة تلك المستوطنات في بيان لهم، إن الوضع لم يعد يطاق، مطالبين بتغيير المفهوم الأمني في ظل الزيادة المستمرة في سلسلة الهجمات التي تظهر أن المفهوم الحالي فشل ويجب تغييره بسرعة. كما قالوا.

ويشارك في الاحتجاج كبار قادة المستوطنات والمجالس الإقليمية لها.

وقتل 3 مستوطنين خلال الأسبوع الجاري، منهم اثنين في حوارة، وثالث أمس بالخليل.

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