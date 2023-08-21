قادة المستوطنات يحتجون أمام مكتب نتنياهو على الهجمات

القدس المحتلة / سما /

ينظم صباح الثلاثاء، قادة مستوطنات الضفة الغربية، احتجاجًا أمام مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في القدس، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد العمليات الفلسطينية.

وقال قادة تلك المستوطنات في بيان لهم، إن الوضع لم يعد يطاق، مطالبين بتغيير المفهوم الأمني في ظل الزيادة المستمرة في سلسلة الهجمات التي تظهر أن المفهوم الحالي فشل ويجب تغييره بسرعة. كما قالوا.

ويشارك في الاحتجاج كبار قادة المستوطنات والمجالس الإقليمية لها.

وقتل 3 مستوطنين خلال الأسبوع الجاري، منهم اثنين في حوارة، وثالث أمس بالخليل.