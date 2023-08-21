جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية الخليل

رام الله / سما /

أعلن جيش الاحتلال اعتقال شابين بتهمة تنفيذهما عملية عملية إطلاق النار التي نفذت، أمس الإثنين، قرب مستوطنة "كريات أربع"، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة.

وكشف النقاب صباح اليوم في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الاحتلال انه في اعقاب معلومات استخباراتية ونشاط ميداني قاده كل من الشاباك والجيش في مدينة الخليل تم اعتقال شابين من نفس العائلة من قبل عناصر وحدات اليمام بمزاعم تنفيذهما عملية الخليل يوم امس والتي قتلت فيها مستوطنة واصيب فيها مستوطن اخر بجروح خطيرة ..

وادعى البيان ان الشابين ربطا نفسيهما من خلال تحقيق اولي بتنفيذ العملية وانه تم العثور على السلاح المستخدم في العملية بعد اعتقالهما وتم تحويلهما للتحقيق لدى الشاباك