بعد قرار فتح مراكز فحص كورونا.. هل سجلت الصحة بغزة إصابات جديدة؟

غزة/سما/

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم انه لم يطرأ أي جديد على الحالة الوبائية في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الفحص السريع اجراء احترازي روتيني يسير كالمعتاد ولم يتوقف في المراكز الصحية الرئيسية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزّة، اليوم الإثنين، عن إعادة فتح سحب عينات فحص "كورونا".

وقالت الوزارة في بيانٍ صدر عنها: "نظرًا للزيادة الطفيفة في عدد الحالات التي تعاني من أعراض التهاب في الجهاز التنفسي، ولمعرفة الوضع الوبائي لفيروس كوفيد 19، داخل قطاع غزّة".

وأوضحت أنّها تُعيد فتح نقاط وتوفير خدمة سحب عينات الفحص السريع في الفترة الصباحية في المراكز الرئيسية في المحافظات. ( مدينة غزّة في مسقط الشجاعية، ومركز الشيخ رضوان، وفي منطقة الشمال مركز شهداء جباليا، وفي منطقة الوسطى مركز دير البلح، ومنطقة خانيونس مركز شهداء خانيونس، ومنطقة رفح مركز شهداء رفح.)