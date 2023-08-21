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الخارجية الفلسطينية تصدر تنويهاً بشأن تقاعد السفراء

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تصدر تنويهاً بشأن تقاعد السفراء



رام الله/سما/

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين تنويهاً حول بيانها الأخير عن بدء إجراءات التقاعد لعدد من السفراء.

وقالت الخارجية: "عطفاً على البيان الصادر بخصوص بدء إجراءات التقاعد لعدد من السفراء، لم يصدر عن الوزارة أية أرقام أو تواريخ أو آليات تنفيذية".

وأضافت: "ما يتم تداوله على بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يقع في إطار التكهنات والاشاعات واهتمامات أصحاب المصالح والمعنيين أو من يدعي المعرفة من البعيدين".

وقالت الخارجية: "تمتنع الوزارة عن إصدار أي بيان آخر يخص هذا الموضوع في هذه المرحلة".

وأكدت على وجوب توخي الدقة والمهنية في تداول الاخبار الصادرة عنها، وأهمية استقاء المعلومات من مصادرها وعدم الوقوع بفخ صحافة الاشاعات.

وكانت الخارجية وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، قد أبلغت عدداً من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه، أن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس، أنه سيتم إبلاغ السفراء بذلك في حينه.

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