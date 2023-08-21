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الاحتلال يصيب عشرات المواطنين بالاختناق في الخليل

الإثنين 21 أغسطس 2023 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصيب عشرات المواطنين بالاختناق في الخليل



الخليل/سما/

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في أماكن متفرقة من مدينة الخليل ومداخل بلدات وقرى المحافظة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال تمركزت على جسري حلحول وبيت كاحل، وفي باب الزاوية وسط المدينة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

يذكر أن قوات الاحتلال فرضت حصارات عسكريا على الخليل وأغلقت مداخل ومخارج المدينة بحواجز عسكرية وبوابات حديدية منذ ساعات ظهر اليوم،،بزعم حدوث عملية إطلاق نار استهدفت مركبة لمستوطنيْن جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى مقتل مستوطِنة وإصابة آخر بجروح خطيرة. 

#الخليل

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