فيديو.. برشلونة ينتزع فوزاً شاقاً على قادش في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

تمكن فريق برشلونة من تحقيق أول انتصاراته هذا الموسم في الدوري الإسباني، وجاء الانتصار على حساب قادش بعد الفوز بهدفين دون رد.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة قد شهدت الهدف الأول الذي سجله النجم الإسباني الشاب بيدري في الدقيقة 82.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من النجم الألماني إيلكاي جوندوجان بين مُدافعي قادش، وتمركز بيدري في المكان المُناسب ليستغل الفرصة مُسجلاً هدف المُباراة الأول.

وسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 بعد انفرادٍ من مُنتصف الملعب انطلق بعدها توريس بالكرة قبل أن يُسكن الكرة شباك الفريق الضيف.

ويُعد انتصار اليوم هو الأول لبرشلونة في حملة الدفاع عن اللقب، وذلك بعد أن اكتفى أبطال الليجا بالتعادل السلبي أمام خيتافي في أول جولة على أرض ملعب ألفونسو بيريز.

ويُمني جمهور برشلونة نفسه بتحقيق نتائج أفضل من نتائج الموسم الماضي خاصة على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له ضد فياريال يوم الأحد المُقبل على أرض ملعب لاسيراميكا في مُباراة تعد بالكثير نظراً لقيمة الفريقين وما يتوافر لهما من عناصر.