إشعال النيران بمركبة مستوطن قرب ترمسعيا.. والاحتلال يحاول انقاذه

رام الله/سما/

أشعل شبان، مساء اليوم، النيران بمركبة مستوطن إسرائيلي قرب ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن مستوطنا دخل إلى قرية ترمسعيا برام الله، حيث قام فلسطينيون بمهاجمته وإحراق مركبته، وقوات الجيش في طريقها إلى المكان لإنقاذه.

ولاحقا قال جيش الاحتلال في بيان رسمي له أن : مستوطنا دخل قبل قليل قرية ترمسعيا ويبدو أن حشدًا قد تجمّع حوله واشعلوا النيران في سيارته.

وأشار إلى أن قوات الجيش تعمل على إنقاذه.

وأكد جيش الاحتلال أن دخول المنطقة أ محظور ويشكل خطرا على المستوطنين.

وأفادت مؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية بأن المستوطن تم انقاذه وحالته طفيفة بعدما أصيب بحجر في يده.

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