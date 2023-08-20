منتخبنا الوطني يحرز برونزية آسيا في لعبة "الووشو كونغ فو"

القدس المحتلة/سما/

حقق منتخبنا الوطني للووشو كونغ فو، الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشباب بنسختها الـ11 التي أقيمت في مدينة "مكاو".

وجاءت الميدالية عن طريق اللاعبة بتول عبد الهادي، التي استطاعت الوصول إلى الدور نصف النهائي في منافسات وزن تحت 60 كغم، وضمان مكانها على منصة التتويج.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين جميع الوفود الآسيوية المشاركة، التي ضمت أبطال اللعبة في فئتي الشباب والناشئين.

وأكد رئيس اتحاد "اللووشو كونغ فو" طارق خليفة، أن تحقيق الميدالية البرونزية يعتبر نتيجة إيجابية في هذا المحفل القاري، شاكرا اللجنة الأولمبية على جهودها في دعم مسيرة الاتحاد للنهوض باللعبة ومكوناتها.

وأشاد بعناصر المنتخب الوطني التي قدمت أداء مميزا في المنافسات التي يتم البناء عليها في الاستحقاقات المقبلة.

بدوره، لفت مدرب المنتخب الوطني حسن الخطيب، إلى أن الإنجاز يعد ثمرة جهود متواصلة وبرنامجا طويل الأمد لتطوير اللاعبين وزيادة خبرتهم في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن المنتخب استعد لهذا الاستحقاق بمعسكرَين داخلي وخارجي قبل البطولة، مؤكدا أهمية هذه المشاركة وارتداداتها الإيجابية على تطور المستوى الفني واكتساب الخبرة المطلوبة في المنافسة على الحلبات الدولية.