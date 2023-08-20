  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

منتخبنا الوطني يحرز برونزية آسيا في لعبة "الووشو كونغ فو"

الأحد 20 أغسطس 2023 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الوطني يحرز برونزية آسيا في لعبة "الووشو كونغ فو"



القدس المحتلة/سما/

حقق منتخبنا الوطني للووشو كونغ فو، الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشباب بنسختها الـ11 التي أقيمت في مدينة "مكاو".

وجاءت الميدالية عن طريق اللاعبة بتول عبد الهادي، التي استطاعت الوصول إلى الدور نصف النهائي في منافسات وزن تحت 60 كغم، وضمان مكانها على منصة التتويج.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين جميع الوفود الآسيوية المشاركة، التي ضمت أبطال اللعبة في فئتي الشباب والناشئين.

وأكد رئيس اتحاد "اللووشو كونغ فو" طارق خليفة، أن تحقيق الميدالية البرونزية يعتبر نتيجة إيجابية في هذا المحفل القاري، شاكرا اللجنة الأولمبية على جهودها في دعم مسيرة الاتحاد للنهوض باللعبة ومكوناتها.

وأشاد بعناصر المنتخب الوطني التي قدمت أداء مميزا في المنافسات التي يتم البناء عليها في الاستحقاقات المقبلة.

بدوره، لفت مدرب المنتخب الوطني حسن الخطيب، إلى أن الإنجاز يعد ثمرة جهود متواصلة وبرنامجا طويل الأمد لتطوير اللاعبين وزيادة خبرتهم في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن المنتخب استعد لهذا الاستحقاق بمعسكرَين داخلي وخارجي قبل البطولة، مؤكدا أهمية هذه المشاركة وارتداداتها الإيجابية على تطور المستوى الفني واكتساب الخبرة المطلوبة في المنافسة على الحلبات الدولية.

#بتول عبد الهادي

الأكثر قراءة اليوم

عملية حوارة: مخاوف لدى السلطة وغالانت يتوعد والمستوطنون ينظمون مسيرات

غزة: وفاة نزيل محكوم بالإعدام

أسعار صرف العملات

الخارجية الفلسطينية تبلغ عدد من السفراء عن بدء اجراءات إحالتهم للتقاعد

أحد أبرز قضاة العشائر جنوبي الأردن: "نعم الكرك تُؤيّد حماس"

تأهب إسرائيلي وإجراءات لتحصين الحدود مع لبنان

"السفر عبر الزمن ممكن".. عالم كوري جنوبي يقلب أسس الفيزياء رأسا على عقب

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-20_17-00-06

اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

d-48-الكشف-عن-تفاصيل-جديدة-حول-عملية-الشهيد-كامل-أبو-بكر-في-تل-أبيب

لائحة اتهام ضد شاب من الطيبة بزعم نقله منفذ عملية تل أبيب الأخيرة

لهذا السبب.. السلطات المصرية تعتقل إسرائيليا في سيناء

photo_2023-08-20_15-32-19

"نحتاجكم أحياء": جيل جديد يقاوم الاحتلال في جنين

Fadi-02

هآرتس: مدن الضفة تعاني نقصاً حاداً بماء الشرب والمستوطنات مليئة بالآبار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية