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يحتوي على أكثر من 36 طفرة

اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

الأحد 20 أغسطس 2023 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت  قناة كان العبرية، اليوم الأحد، أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد BA2.86 في إسرائيل.

وأضافت القناة العبرية هذا المتحور يحتوي على أكثر من 36 طفرة مختلفة، مما يثير مخاوف من أنه قد يكون أكثر قدرة على التحدّي من قبل اللقاحات المتاحة حاليًا.

وصرّح رئيس قسم المختبرات بمستشفى إيخيلوف، وهو مستشفى تعتبر من المراجع في مجال الأمراض المعدية، بأن هذه هي أول حالة تم اكتشافها في العالم للمتحور BA2.86. وقد تبعتها حالات مشابهة في الدنمارك وإنجلترا والولايات المتحدة، مما يعزز القلق من تفشي هذا المتحور بسرعة في أنحاء متعددة من العالم.

وتأتي كثرة عدد الطفرات الموجودة في هذا المتحور على رأس قائمة المخاوف، حيث يُعتقد أنها قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في طريقة عمل الفيروس وانتشاره. وفي حال تأكدت هذه التحليلات، قد يصبح المتحور BA2.86 أكثر صعوبة للسيطرة عليه من قبل اللقاحات التي تستخدم حاليًا.

#كورونا

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