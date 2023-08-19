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شركة iFLYTEK الصينية تطلق نسخة جديدة لنموذج ذكاء اصطناعي لغوي

الأحد 20 أغسطس 2023 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة iFLYTEK الصينية تطلق نسخة جديدة لنموذج ذكاء اصطناعي لغوي



وكالات / سما /

أطلقت شركة iFLYTEK الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية نسخة جديدة من نموذجها اللغوي الكبير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، Spark Desk 2.0.

ويعمل النموذج الجديد كترقية رئيسية لكل من قدرات الترميز والوسائط المتعددة، حسبما قال ليو تشينغ فنغ، رئيس شركة iFLYTEK، في حفل إطلاق أقيم في خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين.

وفقا لليو، تحسنت قدرات الترميز الخاصة بالنموذج من حيث إنشاء التعليمات البرمجية وإكمالها وتصحيح الأخطاء والشرح وتوليد اختبار الوحدة.

كنموذج متعدد الوسائط، يمكن لـSpark Desk 2.0 قراءة الصور وتحليلها وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو القصيرة بناء على القصائد القديمة.

أطلقت iFLYTEK في مايو نموذج Spark Desk بقدرات رئيسية بما في ذلك المحتوى المولد عن طريق الذكاء الاصطناعي، والقدرة على فهم اللغات المتعددة والتفكير المنطقي والرياضيات والترميز. وتم تطبيق النموذج في مجالات متنوعة، مثل التعليم والعمل المكتبي والسيارات والصناعات المالية والطبية.

#الصين #ذكاء اصطناعي #لغوي

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