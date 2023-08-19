موقع عبري: منفذ عملية حوارة لا زال طليقًا والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس

رام الله / سما /

ذكر موقع واي نت العبري، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي لا زال يواصل البحث عن منفذ عملية إطلاق في حوارة والتي أدت لمقتل مستوطنين مساء أمس.

وبحسب الموقع العبري، فإن هناك تقدم في مستوى التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية، لكن لم يتم بعد القبض على المنفذ.

وادعى الموقع، أن العملية حاليًا تتركز في قرية عقربا لوجود معلومات تشير لوجود المنفذ فيها.

وسمح بالنشر الليلة الماضية، أن القتيلان هما من مدينة أسدود.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإنهما قدما إلى حوارة لإصلاح المكيف الخاص بمركبة تعود لهما، وعندما اقتربا من الانتهاء ومغادرة المكان، اقترب منهما مسلح وأطلق النار تجاههما من مسافة صفر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عصر مساء أمس السبت، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظة نابلس وخاصة بلدة حوارة والبلدات المحيطة بها.



وتركز تلك القوات عملياتها في بلدة عقربا جنوب نابلس، حيث داهمت العديد من المنازل والمحال التجارية وغيرها.



واعتقلت تلك القوات المواطن عيسى بني فضل ونجله محمد، واقتادتهما لجهة مجهولة.



كما داهمت محال تجارية في بلدة حوارة وصادرت تسجيلات الكاميرات.



ومنعت أصحاب المحال في تلك المنطقة من فتح محالهم التجارية هذا الصباح.



فيما تشهد الحواجز في المدينة والمحيطة حركة متقطعة بتشديد الإجراءات عليها تارةً وفتحها تارةً أخرى.



وهاجم خلال ساعات الليلة الماضية، مجموعة من المستوطنين، مركبات المواطنين قرب المدخل الشمالي لبلدة حوارة، دون أن يبلغ عن إصابات.



فيما أعلنت مديرية تربية جنوب نابلس، تعليق الدوام لطلبة المدارس في بلدة حوارة، اليوم الأحد، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.



وقالت المديرية في بيان صدر عنها، إن هذا القرار جاء بعد التشاور مع القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس وبلدية حوارة ومؤسسات البلدة.