وقفة إسناديّة للأسير وليد دقّة في باقة الغربية

باقة الغربية/سما/

شارك العشرات مساء اليوم، السبت، في وقفة مطالبة بالحرية للأسير المريض وليد دقة، وذلك أمام مسجد أبو بكر الصديق في باقة الغربية.

ونُظّمت الوقفة بدعوة من عائلة الأسير دقة والحركة الوطنية الأسيرة في مناطق الـ48 (الرابطة)، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الأسير ونقله إلى المستشفى دون قيود، لتلقي العلاجات الطبية اللازمة، في ظل معاناته من مرض السرطان، وقصور قلبي.



ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت صور الأسير دقة، وأخرى كتب عليها "الحرية للأسير وليد دقة"، و"وليد بحاجة لتلقي العلاجات"، ""حرية وليد مطلبنا"، "وليد يجب أن يعود إلى عائلته".