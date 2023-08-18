الرئيس عباس يتسلم دعوة لزيارة البرازيل

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس مكتب تمثيل جمهورية البرازيل الاتحادية اليساندرو كاندياس.

وسلم ممثل البرازيل، سيادته دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لزيارة البرازيل في وقت يحدد من الجانبين.

وشكر الرئيس، الرئيس البرازيلي على الدعوة، مؤكدا أنه سيقوم بتلبيتها في الوقت المناسب، مشيدا بمواقف البرازيل والرئيس لولا دا سيلفا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية، خاصة خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي.

ووضع سيادته، السفير في صورة آخر المستجدات والتحركات التي تقوم بها القيادة لتدعيم الموقف الفلسطيني الملتزم بقرارات الشرعية الدولية .

بدوره، جدد السفير كاندياس الموقف البرازيلي الثابت الداعم لقضيتنا الوطنية، ولشعبنا الفلسطيني.

حضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.