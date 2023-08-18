  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يتسلم دعوة لزيارة البرازيل

الجمعة 18 أغسطس 2023 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتسلم دعوة لزيارة البرازيل



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس مكتب تمثيل جمهورية البرازيل الاتحادية اليساندرو كاندياس.

وسلم ممثل البرازيل، سيادته دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لزيارة البرازيل في وقت يحدد من الجانبين.

وشكر الرئيس، الرئيس البرازيلي على الدعوة، مؤكدا أنه سيقوم بتلبيتها في الوقت المناسب، مشيدا بمواقف البرازيل والرئيس لولا دا سيلفا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية، خاصة خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي.

ووضع سيادته، السفير في صورة آخر المستجدات والتحركات التي تقوم بها القيادة لتدعيم الموقف الفلسطيني الملتزم بقرارات الشرعية الدولية .

بدوره، جدد السفير كاندياس الموقف البرازيلي الثابت الداعم لقضيتنا الوطنية، ولشعبنا الفلسطيني.

حضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

البيت الأبيض يطلع الكونغرس على "مطالب بن سلمان" للتطبيع مع إسرائيل وهي كالتالي ..

"إسرائيل قصفت مصنعا للطائرات بدون طيار في إيران"

أسعار صرف العملات

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

سعودي يهاجم القضية الفلسطينية عبر قناة إسرائيلية.. وسخط واسع

“إسرائيل تُشوِّه الفلسطينيين عمداً”.. عبارة تتسبب بحملة ضد أستاذة جامعية أمريكية

وفد تجاري مصري يزور إسرائيل

الأخبار الرئيسية

89f81d39-1f3c-43bb-bd62-56e96ee49223

"كتيبة جنين" تحذر "إسرائيل"..

قيادي بحماس: "زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب ولّى إلى الأبد"

1550072898337670200

صحيفة إسرائيلية: هل ستغير “الإبراهيميات” موقف الرئيس عباس منها؟

photo_2023-08-18_18-53-27

سعودي يهاجم القضية الفلسطينية عبر قناة إسرائيلية.. وسخط واسع

f7d2c94d197fecc7e9d73a460755d985

الحركة الأسيرة تعلن تعليق الإضراب بعد التوصل لنتائج مرضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية