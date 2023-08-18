ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني

جدة/سما/

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، مع وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات إقليمية ودولية.



وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن بن سلمان استقبل عبد اللهيان في مدينة جدة، في لقاء ضمن أول زيارة يجريها وزير خارجية لإيران إلى المملكة منذ 7 سنوات.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاستقبال “استعراض العلاقات بين المملكة وإيران والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها”.



كما شهد اللقاء “مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها”.

ونقلت قناة “برس تي.في” الإيرانية الرسمية، عن الوفد الإيراني قوله إن الاجتماع كان “جيدا جدا”.

وصرح وزير الخارجية الإيراني بعد اجتماعه مع نظيره السعودي في الرياض أمس الخميس بأن المملكة وطهران تحرزان تقدما في إصلاح العلاقات.