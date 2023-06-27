محشي التين الشوكي أحدث التقاليع على السوشيال ميديا

وكالات / سما /

تعتبر فاكهة التين الشوكى من الفواكه الصيفية المفضلة عند الكثير من الأشخاص وذلك لطعمها اللذيذ وفوائدها الصحية، لكن برغم ذلك يخشى البعض تناول هذه الفاكهة بسبب الشوك المنتشر في جميع أنحاء القشرة والذى يتسبب أحيانًا في جرح البائع أو دخول شوكة من الشوك في يد من يتناوله.

ولكن شوك التين الشوكى لم يمنع رواد مواقع التواصل الإجتماعى من ابتكار وجبة "محشى التين الشوكى"، حيث تداول مجموعة من الصور لكمية من التين الشوكى المحشو بالأرز وخلطة المحشى المعروفة ومضاف عليه صلصة حمراء ومطهو على البوتاجاز، الأمر الذى تسبب في إثارة الدهشة لدى متابعي "السوشيال ميديا"، الذين تساءلوا كيف فكرت سيدة في حشو التين الشوكى بالأرز؟ وسخر البعض الآخر من الأمر حيث تداولوا الصور المنتشرة عن خطوات طهى "محشى التين الشوكى"، تحت عنوان "لما يجيلك ناس على الغداء مش طايقهم" والبعض الآخر نشرها للإشادة بأن المرأة المصرية تستطيع حشو كل شيء حتى التين الشوكى.

والحقيقة أن أكل قشر التين الشوكى ليس بجديد، حيث توجد وجبة في إسبانيا، عبارة عن حشو قشر التين الشوكى بالجبن القريش والأنشوجة، ووفقاً لموقع "secretosdelsur" الأسبانى

طريقة حشو قشر التين الشوكي تعتمد على الأتى:.

2 حبة تين الشوكى ناضج .

150 جرام جبن قريش.

5 أنشوجة.

بعض أوراق النعناع.

فلفل أبيض مطحون.

خطوات حشو قشر التين الشوكي بالجبن القريش والأنشوجة

نبدأ بإزالة الشوك من قشر التين الشوكى ثم تقطيع الثمرة إلى النصف بالطول مع كشك اللحم بملعقة ثم تقطيع الأنشوجة إلى قطع صغيرة جدًا وتخلط مع الجبن القريش، ثم تقطيع 5 أوراق نعناع وخلطها مع الجبن والأنشوجة وإضافتها على قشر التين الشوكي، لكن لم يذكر التقرير هل يتم تناول القشر مع الجبن والأنشوجة أم لا.