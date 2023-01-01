الإمارات تمنع ركاب طائرة قادمة من "إسرائيل" من دخول أراضيها

القدس المحتلة/سما/

منعت السلطات في دولة الإمارات ركاب رحلة ويز إير قادمة من مطار بن غوريون من دخول الأراضي الإماراتية، جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية مكان مساء اليوم الجمعة.

وأشارت هيئة البث إلى أن الطائرة هبطت بعد ظهر اليوم في مطار أبو ظبي، وكانت قد انطلقت من مطار بن غوريون الدولي وعلى متنها نحو 170 راكبًا.

وبينت أن السلطات وضعت الركاب في مكان جانبي، مفيدة أن ركاب الرحلات القادمة إلى أبو ظبي يتجاوزون ركاب هذه الرحلة في خطوط الدخول بناء على تعليمات سلطات المطار.

وأضافت :"لا تزال خلفية عدم الموافقة غير واضحة في هذه المرحلة."

في المقابل ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عشرات الإسرائيليين عالقين في مطار أبو ظبي، بعد خلل في إصدار تأشيرات الدخول.

وأضافت الصحيفة: "يزعمون أنه لا يُسمح لهم بالدخول إلا لمن زار الإمارات سابقًا، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية.