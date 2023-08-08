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إضافة الذكاء الاصطناعي لبحث جوجل - تفاصيل

الثلاثاء 08 أغسطس 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضافة الذكاء الاصطناعي لبحث جوجل - تفاصيل



وكالات / سما /

أعلنت جوجل مؤخرًا عن ميزات ذكاء اصطناعي إنشاءية لمحرك البحث الخاص بها، حيث تقول الشركة إن تجربة البحث (SGE) التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمح للمستخدمين بالاطلاع بسرعة على موضوع جديد ، والكشف عن نصائح سريعة لأسئلتك المحددة أو اكتشاف المنتجات والأشياء التي يجب مراعاتها، وفيما يلي ثلاث ميزات يمكنك تجربتها الآن.

عرض بصري مع نتائج البحث

يتضمن البحث التكويني للذكاء الاصطناعي صورًا لمساعدة المستخدمين في الحصول على فهم أفضل لما يبحثون عنه، حيث ستضيف جوجل، في الأشهر المقبلة، مقاطع فيديو إلى لمحات البحث العامة لإظهار الأشياء أثناء العمل، فعلى سبيل المثال، وضعية اليوجا، وإزالة البقع من الرخام، وما إلى ذلك.

لمحات عامة أسرع ومحسنة للبحث

بغض النظر عما تبحث عنه، سيعرض لك بحث جوجل نافذة نظرة عامة في نتيجة البحث مع معلومات مدمجة لمساعدة المستخدمين في العثور على ما يبحثون عنه بسهولة وسرعة، وقد أجرت جوجل مؤخرًا تحديثًا يُنشئ الآن لمحات عامة بشكل أسرع من ذي قبل لتقليل وقت الاستجابة.

تعمق في اهتماماتك

تعمل تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي (SGE) بمثابة لوحة انطلاق لاستكشاف محتوى الويب القيّم ، حيث تقدم روابط لنتائج البحث جنبًا إلى جنب مع كل نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي. يعرض جوجل الآن للمستخدمين نشر التواريخ على هذه الروابط لمساعدتهم في العثور على معلومات أكثر صلة وأحدث حول الموضوع الذي يبحثون عنه.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل جوجل على جعل اكتشاف صفحات الويب التي تتوافق مع لمحات عامة عن الذكاء الاصطناعي أكثر بساطة وسهولة.

كيفية تجربة هذه الميزات الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي

كل هذه الميزات متوفرة حاليًا في مختبرات البحث، ويمكنك التسجيل في معامل البحث للوصول إلى هذه الميزات وتجربتها، تتوفر هذه الميزات في تطبيق جوجل لأجهزة سطح مكتب Android و iOS و Chrome.

#الذكاء الاصطناعي #جوجل

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