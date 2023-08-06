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اشتية لوفد من الكونغرس الأمريكي: استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة

الإثنين 07 أغسطس 2023 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية لوفد من الكونغرس الأمريكي: استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة



رام الله/سما/

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي ضم 22 عضوًا من الحزب الديمقراطي، برئاسة السيناتور حكيم جيفريز، زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب.

وبحث اللقاء سبل إحياء العملية السياسية ودور الكونغرس الأمريكي في حماية حل الدولتين، حيث طالب رئيس الوزراء الكونغرس بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل يومي من خلال القتل والاقتحام والاستيطان، مؤكدًا أن هذا يتسبب بتدمير حل الدولتين بشكل ممنهج.

وقال إن استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري بالواقع والقوانين والتشريعات، خصوصا في ظل تفوق الفلسطينيين على اليهود من حيث العدد في فلسطين التاريخية.

ودعا اشتية الكونغرس إلى الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وفقًا للاتفاقيات الموقعة، معتبرًا أن عدم سماح إسرائيل بذلك يعد محاولة لمحاربة الديمقراطية الفلسطينية.

كما طالب رئيس الوزراء بترجمة إدانة الإدارة الأميركية للاستيطان إلى إجراءات رادعة تحمي حل الدولتين من إسرائيل.

من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء أعضاء الكونغرس للدفع نحو تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتربطهما بالإرهاب.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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